Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan arıları korumak için kanola üreticilerine ilaçlama saati uyarısı:

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan arıları korumak için kanola üreticilerine ilaçlama saati uyarısı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arılara zarar verilmemesi için kanola tarlalarında ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşamüstü yapılması gerektiğini belirtti.

        Aksoy, Gündüzlü Mahallesi'ndeki kanola tarlasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ayçiçeğinden sonra en fazla ekilen yağlık bitkinin kanola olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'da yaklaşık 200 bin dekar alanda kanola üretildiğini dile getiren Aksoy, "Kanola, çiçekli bir bitki, yağlık ve tohumluk bitkiler sınıfında. Trakya'da en çok üretimi yapılan ikinci ürün. Bu ürünün çiçekli olmasından dolayı da arıcılarımız arılarını beslemek, bal ve polen alabilmek için kovanlarını kanola tarlalarının yanlarına veya yakınlarına getiriyorlar. Özellikle bölgemize gezginci arıcılar da hızlı bir şekilde hareket ederek geliyorlar." diye konuştu.

        Aksoy, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ve çiftçilerin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

        Kanola üreticilerinin ilaçlama yaparken arılara zarar vermeyen ilaçları kullanmaları gerektiğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

        "İlaçlamaların akşam veya sabah erken, arıların kovandan çıkmadığı saatlerde yapılmasını rica ediyoruz. Şu anda dünyada en çok bal üreten ikinci ülkeyiz. Yaklaşık 115 bin ton bal üretiyoruz, 9 milyon kovanımız var. Tekirdağ'da da 60 bin kovanımız ve yaklaşık 927 arıcımız var. Gezginci dediğimiz arıcılarımız sürekli bölgemizi ziyaret edip burada konakladıkları için bu sayı 3 bine kadar çıkabiliyor. 3 bin arıcı burada yaklaşık 200 bin kovanla üretim yapıyor. Hem ayçiçeği döneminde hem de kanola döneminde bölgemizde oldukları için üreticilerimizin bu konuda biraz daha dikkatli olmalarını, arılara zarar vermeyecek ilaçlar kullanmalarını rica ediyoruz."

        Aksoy, arıların bitkilerin döllenmesi ve gelişiminde en çok katkı veren canlılar olduklarını sözlerine ekledi.

        Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Derneği Başkanı Mehmet Aykut da sürekli sahada çiftçileri bilgilendirdiklerini belirtti.

        Tekirdağ'da üreticilerin ilaçlama konusunda hassas davrandıklarını dile getiren Aykut, "İl Müdürlüğü, Arıcılar Birliği ile organize olarak biz, arılara zarar vermeyen arıları koruyucu ilaçları öneriyoruz. Aynı zamanda sabah erken saatlerde ya da gece gün batımına yakın saatlerde ilaçlamayı öneriyoruz. Kanola bitkisi çok önemli bir bitki. Arılar için de çok önemli, üreticiler için de çok önemli. Türkiye'nin yağ açığını kapatacak bir bitki." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
        'Deprem darbe tipi; binaların çatı ve asansörleri kontrol edilmeli'
        'Deprem darbe tipi; binaların çatı ve asansörleri kontrol edilmeli'
        Tekirdağ Valisi Soytürk Saray'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ Valisi Soytürk Saray'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisinde...
        Acil yardım uzmanından ailelere "Aile Afet Planı" hazırlamaları önerisinde...