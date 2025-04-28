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        Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:43 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:52
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        Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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        Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın küçük tekne balıkçılarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

        Balıkçıların bugün de denize açılamadığını aktaran Pehlivanoğlu, poyrazın etkisinin çarşamba günü sona ermesini beklediklerini belirtti.

        Pehlivanoğlu, poyrazın dinmesinin ardından küçük tekne balıkçılarının Marmara Denizi'nde istavrit, menekşe ve mezgit için ağ atacağını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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