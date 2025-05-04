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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:33
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 496 sentetik uyuşturucu, 378 gram skunk, 25 gram eroin, 15 gram skunk tohumu, 97 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 2 iklimlendirme çadırı ve 2 vantilatör ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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