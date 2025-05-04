Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 496 sentetik uyuşturucu, 378 gram skunk, 25 gram eroin, 15 gram skunk tohumu, 97 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 2 iklimlendirme çadırı ve 2 vantilatör ele geçirildi.

Ekipler, bu kapsamda kent genelinde belirlenen adres ve iş yerlerine operasyonlar düzenledi.

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