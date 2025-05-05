Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.
Cemaliye Mahallesi'nde yürüyen Zekiye Atasoy, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri bacağından yaralanan Atasoy'a ilk müdahaleyi yaptı.
Atasoy, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.