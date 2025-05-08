Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:03
Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 30 gram metamfetamin, 25 sentetik ecza hap, 10 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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