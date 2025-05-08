Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Hasan Dim, maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa Yörük ve taraf avukatları katıldı.

        Avukat Onur Tatar, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda maktulün kafasına ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğünün belirlendiğini belirtti.

        Maktul ve sanığın oğlu M.E. Dim de Adli Görüşme Odası'na (AGO) yapılan bağlantı ile pedagog eşliğinde dinlendi.

        Çocuk, babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

        Maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa Yörük de sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

        Sanık, eşine ütüyle vurmadığını, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Sinem Ermiş, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

        KADEM olarak, kadınların yaşam hakkına kasteden her saldırının karşısında olduklarını belirten Ermiş, "Sanığın, en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyor, yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Yaşama hakkını savunmak, kadınların güven içinde onurlarıyla yaşayacakları bir toplum inşa etmek, adalet ve vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğudur." dedi.

        - Olay

        Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde Hasan Dim, eşi Elif Dim'i tartışma sırasında darbederek kaçmış, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi
        Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi
        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor
        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor
        Tekirdağ'daki atık su analizlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bağımlıl...
        Tekirdağ'daki atık su analizlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bağımlıl...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'a Yeşilay Kampüsü kurulacak
        Tekirdağ'a Yeşilay Kampüsü kurulacak