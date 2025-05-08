Tekirdağ'da darbettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Hasan Dim, maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa Yörük ve taraf avukatları katıldı.

Avukat Onur Tatar, Adli Tıp Kurumundan gelen raporda maktulün kafasına ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirerek öldüğünün belirlendiğini belirtti.

Maktul ve sanığın oğlu M.E. Dim de Adli Görüşme Odası'na (AGO) yapılan bağlantı ile pedagog eşliğinde dinlendi.

Çocuk, babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktulün annesi Nurgül, babası Mustafa Yörük de sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık, eşine ütüyle vurmadığını, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Sinem Ermiş, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

KADEM olarak, kadınların yaşam hakkına kasteden her saldırının karşısında olduklarını belirten Ermiş, "Sanığın, en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyor, yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Yaşama hakkını savunmak, kadınların güven içinde onurlarıyla yaşayacakları bir toplum inşa etmek, adalet ve vicdan sahibi herkesin ortak sorumluluğudur." dedi.

- Olay

Geçen yıl 24 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi'nde Hasan Dim, eşi Elif Dim'i tartışma sırasında darbederek kaçmış, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Zanlı, olaydan 3 gün sonra yakalanıp tutuklanmıştı.