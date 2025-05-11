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        Ergene'deki şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı

        Tekirdağ'da Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:47
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        Ergene'deki şenlikte 12 ton keşkek dağıtıldı
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        Tekirdağ'da Ergene Samsunlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 12 ton keşkek ikram edildi.

        Dernek tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde Bolluk ve Keşkek Şenliği düzenlendi.

        Yapılan organizasyonda, 20 kazanda yaklaşık 12 ton keşkek pişirildi.

        Keşkek, davetliler tarafından 4 saatte tüketildi.

        Dernek Başkanı Şükrü Kırıkçı, yaptığı açıklamada, yörelerinin şenliğini Ergene'de yaşattıklarını ifade etti.

        Geleneksel hale getirdikleri etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Kırıkçı, "Bolluk aşımızın bu yıl 25'incisini düzenliyoruz. 20 kazan keşkek hazırladık. 600 kilo kuşbaşı et kullandık, ayrıca 4 koç kestik kavurma olarak misafirlerimize ikram ettik. Gördüğünüz gibi güzel bir kalabalık, güzel bir organizasyon." dedi.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak da dernek yönetimine organizasyon için teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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