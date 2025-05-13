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        Hayrabolu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Hayrabolu ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:52
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        Hayrabolu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Hayrabolu ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesince gerçekleştirilen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 11 araştırma ve inceleme çalışması sergilendi.

        Okul Müdürü Mümin Lütfüoğlu, projelerin 50 öğrenci ve 9 danışman öğretmen tarafından hazırlandığını belirtti.

        Fuarda 11 projeyi sergilediklerini ifade eden Lütfüoğlu, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu söyledi.

        Projelerde emeği geçen öğrenci ve danışman öğretmenlere teşekkür eden Lütfüoğlu, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar." dedi.

        Konuşmanın ardından fuar alanı gezildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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