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        Hayrabolu'dan kısa kısa

        –Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:59
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        –Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

        Hayrabolu Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan 16 araştırma ve inceleme projesi sergilendi.

        Okul Müdürü Mustafa İpek, fuarda 39 öğrenci ve 16 danışman öğretmenin görev aldığını belirtti.

        Bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan önemli öğrenme metotlarından biri olduğunu ifade eden İpek, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar" dedi.

        Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar fuar alanını gezdi.

        - Hayrabolu’da 12 Derslikli Okulun İnşaatı Sürüyor

        Hayrabolu ilçesinde, hayırsever iş insanı Ramazan Kemal Kurt tarafından yaptırılan 12 derslikli ilkokul inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

        Eğitime katkı sağlamak amacıyla başlatılan projede, modern donanıma sahip sınıfların yer alacağı belirtildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, inşaatın planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini ve tamamlandığında bölgedeki eğitim ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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