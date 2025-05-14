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        Trakya'da sağlık turizmini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen sağlık sektör temsilcileri sağlık kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 14.05.2025 - 21:05
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        Trakya'da sağlık turizmini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Trakya'da sağlık turizmini geliştirme faaliyetleri kapsamında Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelen sağlık sektör temsilcileri sağlık kurum yöneticileriyle bir araya geldi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Hizmetler ve İhracat Birim Başkanı Gamze İnan Sarıca, Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, 4 ülkeden temsilcilerin Çorlu'da sağlık kurumlarıyla görüşmelere başladığını söyledi.

        Bu görüşmelerin Trakya'daki diğer illerde devam edeceğine işaret eden Sarıca, "Ajans olarak, 2017 yılından bu yana bölgemizdeki sağlık turizmini geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. 2020 yılında da bu çalışmalarımızı bir dernek çatısı altında birleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikle Balkan ülkelerinden daha fazla hastaya sağlık hizmeti etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin hizmet ihracatına katkı sağlamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

        Tekirdağ Sağlık Müdür Yardımcısı ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Op. Dr. Mustafa Dönmez de yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren dernekleriyle sağlık turizmini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

        Katılımcılarla iş geliştirmeye yönelik görüşmeler yapıldığını vurgulayan Dönmez, toplantıların Trakya illerindeki özel hastanelerde devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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