Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hafta boyunca aile, çocuklar ve gençlere yönelik programlar planladıklarını ifade eden Üzgün, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

Üzgün, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla, il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

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