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        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:51
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        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
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        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tören, Valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ün çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Üzgün, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla, il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

        Hafta boyunca aile, çocuklar ve gençlere yönelik programlar planladıklarını ifade eden Üzgün, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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