Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da pazara gelen vatandaşların "kiloları kontrol" edildi

        Tekirdağ'da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da pazara gelen vatandaşların "kiloları kontrol" edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapılmaya başlandı.

        Yavuz Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı alanında kurulan stantta sağlık ekipleri tarafından vatandaşların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

        Ölçümünü yaptıran 76 yaşındaki Semra Er, kilolu çıktığını öğrendiğinde üzüldüğünü belirterek, "Ben hiç bu kadar kilo almamıştım. Sağlık açısından faydalı bir uygulama olmuş." ifadelerini kullandı.

        67 yaşındaki Elif Şeker de fazla kilosunun farkına vardığını, yürüyüş yapmaya başlayacağını söyledi. Şeker, "Fazla kilo insan sağlığına zararlı, bunun bilincindeyim." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Arif Terzi ise uygulamanın yerinde bir çalışma olduğunu ifade ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmenin önemine dikkat çekti.

        İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da, kampanya ile vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Kampanya kapsamında ölçüm yapılan kişilere "ölçüm bilgi kartı" verildiğini belirten Kalkan, "Beden kütle indeksi yüksek çıkan vatandaşlarımız, Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendiriliyor. İlimizde kurduğumuz 30 ekiple, toplamda 120 bin kişinin taranmasını planlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        "Yargılama kararı sonuç değil, başlangıç"
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı
        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı
        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun bir...
        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun bir...
        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Tekirdağ'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
        Tekirdağ'da halk oyunlarıyla sosyalleşen özel çocuklar Trakya şampiyonu old...
        Tekirdağ'da halk oyunlarıyla sosyalleşen özel çocuklar Trakya şampiyonu old...
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı
        Tekirdağ'da Engelliler Haftası kapsamında sergi açıldı
        Tekirdağ NKÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" ödülü
        Tekirdağ NKÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" ödülü