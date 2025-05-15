Tekirdağ'da polis ve sporculardan 1919 koreografisi
Tekirdağ'da polis ekipleri ve sporcular, 19 Mayıs'ın 106. yılına özel 1919 koreografisi oluşturdu.
Tekirdağ'da polis ekipleri ve sporcular, 19 Mayıs'ın 106. yılına özel 1919 koreografisi oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, emniyet personeli ve sporcular Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.
Katılımcılar, 200 metrelik Türk bayrağıyla Atatürk Caddesi'nden Barış ve Özgürlük Parkı'na yürüdü.
Yürüyüş yapanlara, gençler ve aileler de eşlik etti.
Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları, sahil dolgu alanında 1919 koreografisi hazırladı.
Türk Bayrağı'nın da açıldığı koreografi, dronla havadan görüntülendi.
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