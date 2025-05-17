Arıcılığa kayınpederinin yanında merak saran kadın, 47 yıldır bal üretiyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Ferhadanlı Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Zeynep Günay Tekin, 47 yıldır arıcılık yapıyor.

Henüz 19 yaşındayken kayınpederinin yanında arılarla tanışan Tekin, zamanla bu işe ilgi duymaya başladı.

Tecrübe kazandıkça kovan sayısını artıran ve arıcılığı mesleğe dönüştüren Tekin, neredeyse tüm gününü arıların içinde geçiriyor.

- "Akşam ezanına kadar arılarla uğraşıyorum"

Kovanların bakımının yanı sıra polen toplayan ve oğul takibi yapan Tekin, AA muhabirine, arıcılığa duyduğu bağlılığı anlattı.

Üç çocuk annesi olan ve eşini kaybeden Tekin, "Kayınbabamdan kaldı arıcılık. Sonra bir süre ara verdik, torun büyüttük. Ama sonra yine döndüm arıların yanına. Sabah erkenden mesai başlıyor. Akşam ezanına kadar arılarla uğraşıyorum. O kadar seviyorum ki arılar benim bir parçam oldu." dedi.