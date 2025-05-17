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        Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

        Tekirdağ'da otomobillerinde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:03
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
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        Tekirdağ'da otomobillerinde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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