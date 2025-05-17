GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.