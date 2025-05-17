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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:59
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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