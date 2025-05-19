Tekirdağ'da otoparkta düşünce üzerinden araç geçen kişi öldü

Sürücü, aracı durdurup dışarı çıktığında yerde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’ta Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta bulunan Tevfik Deniz, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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