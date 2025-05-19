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        Tekirdağ'da otoparkta düşünce üzerinden araç geçen kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yere düşen 64 yaşındaki adam, bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:22
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        Tekirdağ'da otoparkta düşünce üzerinden araç geçen kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otoparkta yere düşen 64 yaşındaki adam, bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Reşadiye Mahallesi Arslan Sokak’ta Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta bulunan Tevfik Deniz, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Bu sırada otoparktan çıkmak isteyen H.A.A'nın (34) kullandığı 34 ZIT 95 plakalı otomobil, yerdeki Deniz’in üzerinden geçti.

        Sürücü, aracı durdurup dışarı çıktığında yerde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü H.A.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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