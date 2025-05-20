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        Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

        Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:43
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        Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı
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        Tekirdağ'da Müzeler Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen programda öğrencilere müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Daha sonra katılımcılar müzeyi gezerek eserleri inceledi.

        Ardından Özer Zobu'nun ahşap yakma ve dağlama tekniğiyle yaptığı resimlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

        Tekirdağ'daki müzelerin hafta kapsamında çok sayıda ziyaretçiyi misafir edeceğini aktaran Karaküçük, "Atölyelerimiz, çalışma etkinlikleri, söyleşiler şeklinde şehrimizin tarihi, arkeolojik derinliğini anlatacak birçok etkinlik gerçekleşecek. Müzeler haftasında tüm hemşerilerimizi müzelerimize bekliyoruz." dedi.

        Müze Müdürü Abdulgani Tarkan da Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nin her yıl ziyaretçi sayısını artırdığını dile getirdi.

        Vatandaşları müzede bulunan eserleri görmeye davet eden Tarkan, 24 bin 500 eserin müzede sergilendiğini ifade etti.

        Programa Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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