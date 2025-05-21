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        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yıldır 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:36
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        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 12 yıldır 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki A.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlünün 12 yıldır arandığı belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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