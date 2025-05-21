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        Tekirdağ'da bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi

        Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:41
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        Tekirdağ'da bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
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        Tekirdağ'da bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "sessiz sürüş" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yelken Kulübü önünde toplanan bisikletçiler, sahil dolgu alanından, Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar pedal çevirdi.

        Bisiklet tutkunu Ertan Yılmaz, grup adına yaptığı konuşmada, sessiz sürüş etkinliğinin yıllardır düzenlendiğini söyledi.

        Bisikletle kazalarında hayatını kaybedenleri anmak istediklerini aktaran Yılmaz, "Bisikletin trafikte ve hayatta var olduğunu anlatabilmek için yaptığımız bir etkinlik. Biz bunun sorununu çok yaşıyoruz. Hele hele Türkiye'de trafikte bisiklet neredeyse hiçe sayılıyor. Bisiklet, çocuklara kahve hediyesi olarak verilen bir oyuncak değil. Markete ekmek almak için kullanılan bir araç değil, resmen bir taşıttır." dedi.

        Yılmaz, bisikletçilerin de yollarda hakkının olduğunu herkese göstermek istediklerini dile getirdi.

        Bisikletlerin trafikte fark edilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bisiklet, Karayolları Trafik Kanunu'na göre bir taşıttır ve diğer taşıtlarla kara yolunda aynı haklara sahiptir. Birçok sürücü bizim neden yolda olduğumuzu sorgular halde. Biz de onlar kadar birinci şeritte hakkı olan bir taşıtız. Lütfen artık bizi görün. Biz trafikte ölmek istemiyoruz. Bisikletle ölümlerinin son bulmasını istiyoruz ve toplumun dikkatini buraya çekmek istiyoruz." diye konuştu.

        Tura katılan Erdem Gülerser de sessiz sürüşle bisikletçilerin sesi olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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