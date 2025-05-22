Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki asayiş denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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