Tekirdağ'da asayiş
Saray ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Saray ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, 50 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahisarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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