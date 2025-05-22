Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saray ilçesinde evinde sahte içki ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, 50 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine S.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahisarlı Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
        Tekirdağ'da bisiklet tutkunları "sessiz sürüş" etkinliği düzenledi
        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı...
        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı...
        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı