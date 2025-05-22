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        Tekirdağ'da "Sandıktan Sadakaya İyilik Kermesi" açıldı

        –Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ Şubesi Kadın Kollarınca düzenlenen "Sandıktan Sadakaya İyilik Kermesi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:04
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        Tekirdağ'da "Sandıktan Sadakaya İyilik Kermesi" açıldı
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        –Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Tekirdağ Şubesi Kadın Kollarınca düzenlenen "Sandıktan Sadakaya İyilik Kermesi" açıldı.

        Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda kermesin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kermesin bir iyilik hareketi olduğunu ve tüm kalplere dokunacağını kaydetti.

        TDV Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan ise vakfın dünya genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 78 ülkede 348 noktada 7 bin görevliyle kurban hisselerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Balkan, "750 bin hisse kurban kesilerek yaklaşık 35 milyon insanın sofrasına et ulaştırıldı." dedi.

        Balkan, TDV’nin 149 ülkede aktif yardım çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

        Dünyanın dört bir yanında su kuyuları açtıklarını, yetimlerin maddi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Balkan, şunları kaydetti:

        “Dünyanın muhtelif ülkelerinde su kuyuları açıyoruz. Suya muhtaç, evinden çıkıp dört saat yol yürüyerek bir bidon suyu alıp tekrar dört saat yürüyerek evine ulaşan insanları suyla buluşturuyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada ciddi sayıda yetimimiz var. Onlara anne ve baba sevgisi verememekle birlikte, maddi ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."

        Program İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün duasıyla devam etti.

        Vali Soytürk, TDV Genel Müdür Yardımcısı Balkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol daha sonra kermesi gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Yarın akşama kadar açık kalacak kermeste, kadınlar tarafından hazırlanan tekstil ürünleri, gıda, takı ve ikinci el eşyalar satışa sunuluyor.

        Elde edilecek gelirin tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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