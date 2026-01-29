Hayırsever iş kadını Hayrabolu Devlet Hastanesine araç bağışladı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hayırsever iş kadını Eczacı Aytül Yeltekin İnan, Hayrabolu Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere araç bağışında bulundu.
Bağışlanan araç, düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi.
Törende konuşan Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yapılan bağışın sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, İnan’a teşekkür etti.
Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin de evde sağlık hizmetlerinin özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalar için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
Hayırsever iş kadını Aytül Yeltekin İnan ise toplum sağlığına katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Fırat ve Zengin tarafından İnan’a plaket takdim edildi.
