        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için ağ atmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:06
        Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için ağ atmaya hazırlanıyor
        Tekirdağ’da küçük tekne balıkçıları, karides avcılığına yönelik yasağın 1 Şubat itibarıyla sona ermesiyle Marmara Denizi’ne açılmaya hazırlanıyor.

        Ocak ayında uygulanan av yasağı süresince ağ ve teknelerinin bakımını yapan balıkçılar, eksiklerini tamamlayarak yeni sezon için hazırlıklarını bitirdi.

        Karides avcılığı yasağının 1 Şubat itibarıyla sona ermesinin ardından balıkçılar Marmara Denizi’nde ağ atacak.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük tekne balıkçılarının karides avı için yeniden mesaiye başlayacağını söyledi.

        Yasağın bir ay sürdüğünü hatırlatan Pehlivanoğlu, "Küçük tekne balıkçılarımız hazırlıklarını tamamladı. Yasağın sona ermesiyle birlikte herkes nasibini arayacak. Karidesin bol olması hem balıkçılarımızı hem de vatandaşlarımızı sevindirir. Bereketli bir av sezonu olmasını diliyoruz." dedi.

        Balıkçı Hasan Oğuz da yasağın bitmesini heyecanla beklediklerini belirterek, hazırlıklarını tamamladıklarını ve karidesin bol olmasını umut ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

