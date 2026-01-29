Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

        –Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:12 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da komşusunu bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, aynı apartmanda yaşayan komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.


        Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki olayda S.T. aynı apartmanda yaşayan R.Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.


        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, elindeki bıçakla R.Ö'yü yaraladı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        R.Ö. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


        Olayın ardından S.T, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı

        Benzer Haberler

        Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için ağ atmaya hazırlanıyor
        Tekirdağlı küçük tekne balıkçıları karides için ağ atmaya hazırlanıyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
        Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
        Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
        Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti
        Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti