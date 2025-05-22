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        Tekirdağ'da yatay bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kamerada

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sosyal deney kapsamında yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:24
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        Tekirdağ'da yatay bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kamerada
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sosyal deney kapsamında yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kameraya yansıdı.

        Şarköy Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal deney gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşlar, portreleri düzelterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi gösterdi.

        Kamerayla uzaktan kayda alınan bu anlar ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

        Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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