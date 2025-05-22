Tekirdağ'da yatay bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kamerada

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu belirtti.

Kamerayla uzaktan kayda alınan bu anlar ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşlar, portreleri düzelterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi gösterdi.

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