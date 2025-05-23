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        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:53
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        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde 2 iş yeri ve bir adreste arama yaptı.

        Aramada, satışa hazır 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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