Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Aramada, satışa hazır 58 bin 780 makaron ve 476 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde 2 iş yeri ve bir adreste arama yaptı.

Tekirdağ'da 58 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 476 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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