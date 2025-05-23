Trakya'daki üreticilere "bölgede ıslah edilen yerli tohum çeşitlerini tercih edin" tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya'daki üreticilere bölgede ıslah edilen yerli tohum çeşitlerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

NKÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Yerli ve Milli Tohumculuğun Gelişimi ve Başarısı" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, çeltik ıslahı ve tohumculuğundaki gelişmeler, ayçiçeği ıslahı ve tohumculuğundaki gelişmeler, tohumluk üretimi ve pazarlama konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Panelde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Orak ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da sunum yaptı.

- "Trakya'da yerli tohuma ilgi yoğun"

Prof. Dr. İsmet Başer, panelin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da üreticilerin yerli çeşitlere ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Tohumculuk konusunda Trakya'da üniversiteler ve sektördeki firmalar tarafından önemli çalışmalar yapıldığını belirten Başer, "Trakya'da 70'in üzerinde tohumculuk firması var. Son yıllarda yerli ve milli tohumluk üretimine ilgi arttı. Ayçiçeğinde belirli mesafelerin alınması da oldukça güzel. Trakya'da son 5-10 yıldır gerçekten tohumculukta önemli bir ilerleme kaydetti." dedi.

Başer, üniversiteler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve bölge tohumculuk sanayinin tarımsal araştırmaya gösterdiği katkının yerli tohumculukta başarılı sonuçlar alınmasını sağladığını dile getirdi.

Üniversite olarak yerli çeşitlerin geliştirilip, tescil edilmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başer, şunları kaydetti:

"Üreticiler, bu bölgede kurumlar tarafından geliştirilen çeşitlerden korkmasınlar. Çünkü bu bölgede geliştirilen çeşit zaten bu bölgenin koşullarında yapılmıştır. Ama bölgenin koşulları hiç görmemiş çeşitler bazen onlara sürpriz yapabilir. Bu sürpriz kimi zaman iyi kimi zaman da kötü olabilir. Bu nedenle ben onlara şunu öneririm, daha çok bu bölgede ıslah edilen, geliştirilen çeşitlere yönelirlerse bir kere yanılabilirler ama genelde yanılmazlar."