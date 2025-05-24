Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Demirkol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ve Demirkol kentte halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar hakkında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soytürk, ziyaret dolayısıyla Demirkol'a teşekkür etti.

Demirkol'a ziyarette İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da eşlik etti.

- Çorlu'da yıl sonu kermesi düzenlendi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda yıl sonu kermesi düzenlendi.

Okulun bahçesinde kurulan stantlarda velilerce hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Satıştan elde edilen gelir, velilerce okul idaresine teslim edildi.

Okul Müdürü Fehmi Çele, yaptığı konuşmada, velilerin birlik beraberlik içinde hareket etmelerine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

- Tekirdağ NKÜ'de dilekçe atölyesi etkinlikleri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Hukukçular Topluluğu tarafından Dilekçe Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sosyal Yaşam Merkezindeki etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Funda Sadık Ahmet ve Özlem Öztekin ile öğrencileri katıldı.

Ahmet ve Öztekin mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak özel hukuk ve ceza hukuku alanlarında dilekçe yazımıyla ilgili bilgi verdi.

Soru cevap bölümüyle devam eden etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

-Hayrabolu'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Hayrabolu ilçesinde yağmur ve şükür duası düzenlendi.

Örey Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Mahalle Muhtarı Naim Başonar, yaptığı konuşmada, suyun öneminin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Her yıl yağmur ve şükür duası programı düzenlediklerini ifade eden Başonar, "Bu topraklardan ekmeğini kazanan insanlar olarak, rahmetin ardından birlik ve beraberlik içinde bir araya gelip şükür duasında buluştuk. Bu tür buluşmalarda, sadece dua etmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumumuzun dayanışma ruhunu da güçlendiriyoruz." diye konuştu.