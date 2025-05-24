Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.