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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 zanlıdan 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:26
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        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da paravan şirketler aracılığıyla yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 zanlıdan 24'ü tutuklandı.

        Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler aracı kılınarak yüksek kazanç sağlama vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon lira dolandırarak mağdur eden suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        Fiziki ve teknik takip neticesinde dolandırıcılık yapan zanlılar tespit edildi.

        Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 107 tabanca fişeği ve paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 41 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık", "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer zanlılardan 8'i savcılık ifadesi sonrası salıverildi, 2 şüpheliye ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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