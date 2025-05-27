TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Tekirdağ'da cenaze törenine katıldı

Cengiz Günay ve ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Törene, Cemil Günay'ın yakınları ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay’ın babası Cemil Günay'ın cenaze törenine katıldı.

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