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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:10
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        Tekirdağ'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Muradiye Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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