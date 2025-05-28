Tekirdağlı minik sporcular Dünya Şampiyonasından madalyayla döndü

Tekirdağlı sporcular, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

Genç Yiğitler Spor Kulübü sporcuları Aybüke Özdemir (9) ve Melinay Yılmaz (9), 14-18 Mayısta Antalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Şampiyonada, Özdemir birinci olurken, Yılmaz da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Aybüke Özdemir, AA muhabirine, dünya kupasında katıldığı her yıl madalya kazandığını söyledi.

Her zaman kendisini geliştirmek için çalıştığını belirten Özdemir, derecelerine yenilerini eklemek için gayret edeceğini dile getirdi.

Melinay Yılmaz da arkadaşına özenerek kick boksa başladığını aktardı.

Dünya kupasının kendisi için güzel tecrübe olduğunu anlatan Yılmaz, madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Antrenör Fatih Akarca ise sporcularının başarılarıyla adından söz ettirdiğini söyledi.

Özdemir ve Yılmaz'ın gelecekte daha da başarılı olacaklarını göstermeye devam ettiklerini dile getiren Akarca, şu değerlendirmeyi yaptı: