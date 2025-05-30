Tekirdağ'da Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısı yapıldı

Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Çek ve Mustafa Güler, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat ve sanayiciler katıldı.

Soytürk, buradaki konuşmasında, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğunu ve sanayicilerin sorunlarının çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Velimeşe OSB'de düzenlenen toplantıda, OSB'nin gerçekleştirdiği faaliyetler ile gelecek planları ve sanayicilerin sorunları görüşüldü.

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