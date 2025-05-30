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        Tekirdağ'da Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde düzenlenen Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:02
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        Tekirdağ'da Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene ilçesinde düzenlenen Velimeşe OSB 2025 yılı istişare toplantısına katıldı.

        Velimeşe OSB'de düzenlenen toplantıda, OSB'nin gerçekleştirdiği faaliyetler ile gelecek planları ve sanayicilerin sorunları görüşüldü.

        Soytürk, buradaki konuşmasında, Tekirdağ'ın sanayi kenti olduğunu ve sanayicilerin sorunlarının çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

        Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Çek ve Mustafa Güler, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Velimeşe OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vehbi Canpolat ve sanayiciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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