Tekirdağ Valisi Soytürk 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti

Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Beşiktepe Kışlası'nda denetimde bulunmak üzere kente gelen 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Tokel'le bir araya geldi.

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