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        Tekirdağ Valisi Soytürk 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:09
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        Tekirdağ Valisi Soytürk 1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel'i ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Beşiktepe Kışlası'nda denetimde bulunmak üzere kente gelen 1. Ordu Komutanı Sayın Orgeneral Tokel'le bir araya geldi.

        Vali Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Tokel'le bir süre görüştü.

        Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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