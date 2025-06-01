Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 16 Z 5684 plakalı otomobil, Veliköy Işıklar mevkisinde D.Y. yönetimindeki 34 SD 7713 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.D. ve araçlardaki yolcular A.D, D.Y. ve G.Y, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.