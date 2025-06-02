Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının artıma bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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