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        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikası, çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:10
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        Tekirdağ'da kimya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir kimya fabrikası, çıkan yangında hasar gördü.

        Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının artıma bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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