Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetim gerçekleştirdi.
Trafik Şube ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurdu.
Denetimlerde sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Ekipler, araçlarda takograf, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi.
Bayram tatili süresince kent genelinde trafik yoğunluğunun önlenmesi ve akışın güvenli şekilde sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
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