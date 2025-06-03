Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesinde yolcu otobüsleri denetlendi

Ekipler, araçlarda takograf, sürücü ve araç belgeleri ile emniyet kemeri kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi.

Trafik Şube ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurdu.

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