Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da mor renkli tarlalar bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda güzel anılar biriktirerek, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da mor renkli tarlalar bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda güzel anılar biriktirerek, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kentteki lavanta tarlaları İstanbul ve yakın illerden gelenlerin ilgi odağı oluyor.

        Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

        Köseilyas Mahallesi'ndeki lavanta tarlasına gelen vatandaşlar doğa ile iç içe zaman geçirerek, çekildikleri fotoğraflarla da güzel anılar biriktiriyor.

        Tarla sahibi Fatih Özgül, AA muhabirine, tarlalara gelen misafirlerin güzel manzarada stres attıklarını söyledi.

        Bayramla birlikte tarlayı ziyarete açtıklarını ifade eden Özgül, "Bayram dolayısıyla vatandaşların ilgisi çok güzel. Tarlaya gelenler oluşturduğumuz dekorlar önünde güzel fotoğraflar çekiliyor. Gün boyunca ziyaretler sürüyor. Bayram tatilinden sonra da ziyarete açık olacağız. Misafirlerimizi bu güzellikler içinde ağırlamaya bekliyoruz." dedi.

        Tarlayı gezen Zeynep Şahin de lavantaların insana huzur verdiğini belirtti.

        Bayram için Tekirdağ'a geldiklerini dile getiren Şahin, "Yoldan geçerken tarlayı gördük ve çok beğendik. Ailecek gelip hemen fotoğraf çekildik. Burası gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da özel gereksinimli öğrenciler, seralarında çilek, biber ve domat...
        Tekirdağ'da özel gereksinimli öğrenciler, seralarında çilek, biber ve domat...
        Kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu, yarışlara köy yollarında hazırlanıyor
        Kadın bisikletçi Pınar Kurtoğlu, yarışlara köy yollarında hazırlanıyor
        Tekirdağ'da Karamehmet Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor
        Tekirdağ'da Karamehmet Mahallesi yıllardır leyleklere yuva oluyor
        Tekirdağ'da bir çiftçi 22 yıldır ağaç oymacılığıyla uğraşıyor
        Tekirdağ'da bir çiftçi 22 yıldır ağaç oymacılığıyla uğraşıyor
        Şarköy'de cankurtaranlara eğitim verildi
        Şarköy'de cankurtaranlara eğitim verildi