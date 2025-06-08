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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da cenaze törenine katıldı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:14
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        Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da cenaze törenine katıldı
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenaze törenine katıldı.

        Dün akşam Şarköy ilçesindeki evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Dündar için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Bakan Bolat, Dündar'ın yakınları ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Dündar'ın ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

        Dündar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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