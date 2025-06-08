Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da cenaze törenine katıldı

Törene, Bakan Bolat, Dündar'ın yakınları ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

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