Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da çelenk sunma töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden tarafından Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Üğüden, Türk Kızılay'ın gönüllüler ve bağışçıların desteğiyle büyüyen bir iyilik hareketi olduğunu belirtti.

Üğüden, Kızılay’ın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu hatırlatarak, "Türk Kızılay, kuruluşundan bu yana insan odaklı çalışmalarıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almıştır. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.