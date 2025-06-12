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        Tekirdağ'da "Gölgedeki Rehberler" fotoğraf sergisi açıldı

        Tekirdağ'da "Gölgedeki Rehberler" fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:09
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        Tekirdağ'da "Gölgedeki Rehberler" fotoğraf sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da "Gölgedeki Rehberler" fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

        Türkçe öğretmeni Gamze Celepoğlu, ebeveynlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

        Celepoğlu'nun, ebeveynlerin çocukların eğitim sürecindeki rehberliklerini fotoğrafladığı karelerin yer aldığı serginin açılışı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Vali Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük sergiyi gezerek, Celepoğlu'ndan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

        Gamze Celepoğlu, AA muhabirine, ailelerin çocuklarına eğitim sürecindeki desteklerini karelerine yansıtmaya çalıştığını söyledi.

        Çok anlamlı fotoğrafların sergide yer aldığını ifade eden Celepoğlu, "Ailelerin çocuklarıyla olan iletişimini fotoğraflamaya çalıştım. Fotoğraflarda hayatın her anında öğrenmenin mümkün olduğunu gösterdim. Sergideki her kare insanlardan bir parça taşıyor. Çünkü hepimiz hayat boyu öğrenen bir hikayenin içinde yaşıyoruz." dedi.

        Sergiyi gezen Gönül İncehasan Ayan da fotoğrafların çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Sergi 2 gün ziyarete açık olacak.

        Galeri
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