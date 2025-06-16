Tekirdağ'da kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.

Yangına, çevredeki fabrikaların itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçelerden destek ekipleri de müdahale etti.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Velimeşe Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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