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        Tekirdağ'da kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:08
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        Tekirdağ'da kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Velimeşe Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, çevredeki fabrikaların itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçelerden destek ekipleri de müdahale etti.

        Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek yangına ilişkin bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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