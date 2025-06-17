Tekirdağ'da tarlada çıkan yangında 70 dönüm buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.
Karatepe mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden üreticiler, traktör ve su tankerleriyle yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.