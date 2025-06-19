Tekirdağ'da ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü

Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak sürücülere ve yolculara görsel şölen sunuyor.

Şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlara sarı tonlarıyla eşsiz manzaralar yaşatıyor.

Ayçiçeği tarlaları, vatandaşların yanı sıra bu anları görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının gün doğumunda ve batımında etkileyici güzellik sunduğunu söyledi.

Ayçiçeklerinin her yıl bölgeye ayrı renk kattığını belirten Karaküçük, "Ayçiçeklerin açmasıyla Tekirdağ adeta sarıya büründü. Kara yolları kenarlarında uzanan kilometrelerce uzunluğundaki tarlalar, gören herkesi büyülüyor." dedi.

Tekirdağ'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayan Karaküçük, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının şehre ayrı cazibe kattığını ifade etti.

Karaküçük, Tekirdağ'ın hem turizm hem de sanayi açısından önemli kent olduğunu dile getirerek, "Ayçiçeği, kentin tarımı kadar turizmine de katkı sağlıyor. Bu sarı güzellikler içinde güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz." diye konuştu.