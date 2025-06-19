Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü

        Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak sürücülere ve yolculara görsel şölen sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da ayçiçeklerin açmasıyla doğa sarıya büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak sürücülere ve yolculara görsel şölen sunuyor.

        Şehrin farklı noktalarında baş veren ayçiçekleri, özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolu güzergahında yolculuk yapanlara sarı tonlarıyla eşsiz manzaralar yaşatıyor.

        Ayçiçeği tarlaları, vatandaşların yanı sıra bu anları görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının gün doğumunda ve batımında etkileyici güzellik sunduğunu söyledi.

        Ayçiçeklerinin her yıl bölgeye ayrı renk kattığını belirten Karaküçük, "Ayçiçeklerin açmasıyla Tekirdağ adeta sarıya büründü. Kara yolları kenarlarında uzanan kilometrelerce uzunluğundaki tarlalar, gören herkesi büyülüyor." dedi.

        Tekirdağ'ın dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu vurgulayan Karaküçük, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının şehre ayrı cazibe kattığını ifade etti.

        Karaküçük, Tekirdağ'ın hem turizm hem de sanayi açısından önemli kent olduğunu dile getirerek, "Ayçiçeği, kentin tarımı kadar turizmine de katkı sağlıyor. Bu sarı güzellikler içinde güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi şehrimize bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Ne çektin be 'Mhyochi!' Güney Koreli fenomene ikinci taciz!
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Balkanlar'dan serin hava geliyor!
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Kız çocuğuna cinsel istismar! Sapık tutuklandı!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Çalhanoğlu açıklaması!

        Benzer Haberler

        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı
        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı
        Tekirdağ'da 148 koruyucu aile var
        Tekirdağ'da 148 koruyucu aile var
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergi açıldı
        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergi açıldı
        Tekirdağ'ın tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
        Tekirdağ'ın tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa