Trakya'da YKS heyecanı yaşandı

Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

Trafik ekipleri ise sınav alanlarına ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

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