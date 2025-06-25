Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 129 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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