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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:05
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        Trakya'da sıcak hava etkili oluyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de 39,5 derece ölçülen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklık nemle birlikte daha fazla hissediliyor.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da yelpaze ve şemsiye yardımıyla serinlemeye çalıştı.

        Hayvanlar da sıcak havadan olumsuz etkilendi.

        Kuşlar, köpekler ve Tunca Nehri çevresinde otlayan koyun ve inekler, nehre girerek serinledi.

        Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, akışın yer yer durduğu görüldü.

        Kentte yarın da etkili olacak sıcak havanın cumartesi yerini sağanak geçişlerine bırakması bekleniyor.

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 38 dereceye ulaştı.

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar kent merkezinde ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı.

        İşleri dolayısıyla dışarıda olan bazı vatandaşlar ise bina ve ağaç gölgelerinden yürümeyi tercih etti.

        Sıcaktan korunmak için şemsiye taşıyan vatandaşların da olduğu görüldü.

        Kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Cumhuriyet Caddesi'nde ise sakinlik gözlendi.

        Tekirdağ'da ise 32 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla vatandaşlar park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçiriyor.

        Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

        Sıcak havadan dolayı Hükümet Caddesi ile sahil dolgu alanının sakin olduğu gözlemlendi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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