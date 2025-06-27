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        Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:06
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        Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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