Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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